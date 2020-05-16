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Dünya

Hindistan Kovid-19 vakası sayısında Çin’i geçti

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı.

Fuat Kabakcı   | 16.05.2020
Hindistan Kovid-19 vakası sayısında Çin’i geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı.

NDTV Kanalı’nın Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, son 24 saatte ülkede 103 can kaybı yaşandı, 3 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Toplam ölü sayısı 2 bin 752, vaka sayısı ise 85 bin 940’a ulaşan Hindistan, Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’i vaka sayısı bakımından geride bıraktı.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 8 yeni vaka tespit edilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Halen 89 hastanın tedavisinin sürdüğü Çin’de söz konusu artışla birlikte vaka sayısı 82 bin 941’e yükseldi.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık-2019’da ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle 308 bin 655 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 628 bini geride bıraktı.

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