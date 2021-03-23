Afganistan meselesinin çözümü için nisandaki İstanbul toplantısında somut ilerleme bekleniyor
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, "İstanbul’da yapılacak toplantıdaki fırsatı sadece konuşma yapmak için kullanmamalıyız." dedi.
Moskova
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afgan yönetimi ile Taliban arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın aşılabilmesi için İstanbul’da nisanda yapılması planlanan toplantıda "somut ilerleme" için çalışılması gerektiğini söyledi.
Abdullah, AA muhabirine Afganistan meselesi ve çözümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son birkaç aydır Katar’ın başkenti Doha’daki toplantılarda Afgan yönetimi ve Taliban arasında çok tartışmalar yaşandığını hatırlatan Abdullah, Doha sürecinin devam edeceğini ve ardından nisanda İstanbul’da tarafların bir araya geleceği toplantının yapılacağını belirtti.
İstanbul’daki toplantının "üst düzey" olacağına işaret eden Abdullah, Afganistan yönetiminden üst düzey yöneticilerin ve Taliban liderlerinin bu toplantıda yer alacağını aktardı.
Abdullah, "İstanbul’da yapılacak toplantıdaki fırsatı sadece konuşma yapmak için kullanmamalıyız. İstanbul’da somut ilerleme kaydetmeliyiz. En nihai anlaşma için elbette zaman gerekiyor. Fakat en azından birkaç prensip üzerinde anlaşmaya varmak zorundayız. Ateşkes anlaşması ise çok ama çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.
ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini öngören ABD ile Taliban arasında geçen yıl Katar’da imzalanan anlaşmanın ötesine geçme zamanının geldiğini vurgulayan Abdullah, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında doğrudan bir anlaşmanın yapılmasının önemine işaret etti.
Abdullah, Taliban’ın anlaşma konusunda ilerlemeye hazır olup olmadığının gelecek günlerde test edileceğini söyledi.
Afgan yönetiminin doğrudan anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu dile getiren Abdullah, "Sonunda, aramızda kapsamlı bir anlaşma olması gerekiyor. ABD ile Taliban arasında bir anlaşma var. Ancak nihayetinde bizim de anlaşmamız gerekiyor. Taliban'ın hazır olup olmadığı görülecek. Türkiye'deki toplantıdan önce bu test edilecek." ifadelerini kullandı.
"Sorunları kendi aramızda çözmeliyiz"
Abdullah, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Taliban'ın başlatabileceği olası bir saldırıyı değerlendirdi ve Afgan tarafların ABD'ye bağımlı olmaması ve ülkedeki yabancı askerlerden kurtulmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
Taliban’ın saldırılarını yeniden başlatma tehdidinin talihsiz bir durum olduğunu kaydeden Abdullah, "Sonuçta sorunları kendi aramızda çözmeliyiz. Her iki taraf için de işe yarayacak bir çözüm bulmalıyız. Zaten barış olursa, uluslararası birliklerin varlığına da gerek yok." şeklinde konuştu.
Abdullah, Taliban’ın istediği gibi Afganistan’da yabancı askerlerin olmaması için Afganlar olarak birlikte çalışmak gerektiğini dile getirdi.
ABD'nin yeni yönetiminin Afganistan'ın barış sürecini destekleyen politikasını sürdüreceğini kaydeden Abdullah, ABD’nin yakın gelecekte askeri düzenlemeleri görmek istediğini ve acil barıştan yana olduğunu aktardı.
Abdullah, bölge ülkelerinin barış çabalarını artıracağını ve Birleşmiş Milletlerin de buna dahil olmasıyla çalışmaları birlikte sürdüreceklerini kaydetti.
Taliban ile seçim öncesinde anlaşılabilir
Afgan hükümetinin, Washington'a açıklanmış olan geçici bir hükümet fikri de dahil olmak üzere bazı konularda farklı görüşlere sahip olduklarını anlatan Abdullah, Kabil’in seçimlerden önce Taliban ile bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu ve bunu "ilkeli bir tutum" olarak gördüğünü söyledi.
Abdullah, Taliban ile seçime gitmeden önce bazı düzenlemeler üzerinde anlaşabilmenin faydalı olacağını ifade ederek, "Taliban doğrudan seçime gitmek istiyorsa, bir anlaşmaya varmak ve sonra seçim yapmak da imkansız değil. Yeter ki bir anlaşmaya varabilelim." dedi.
Konsey Başkanı Abdullah, 18-19 Mart tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilen Afganistan meselesi ile ilgili genişletilmiş üçlü görüşmede tarafların birbirlerinin tutumlarını ve endişelerini daha iyi anlamak için farklı noktalarda gayriresmi görüş alışverişinde bulunma fırsatını kullandıklarını dile getirdi.
Moskova'daki toplantı sonunda kabul edilen ortak bildirinin Afgan halkının beklentilerini karşıladığını söyleyen Abdullah, görüşmenin sonucunu "iyi" olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.