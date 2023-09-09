AfB Komisyonu Başkanı Mahamat, birliğin G20'ye alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, AfB'nin G20'ye daimi üye olarak seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Istanbul
Mahamat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, G20 üyelik kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.
AfB'nin G20'ye tam üyeliğini uzun süredir savunduklarını kaydeden Mahamat, "Üyelik, kıtanın savunma ve küresel zorluklarla başa çıkması konusunda büyük bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 üyelerinin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını belirtmişti.
Modi, başkent Yeni Delhi'deki zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
AfB'nin, Avrupa Birliğinden sonra G20'ye daimi üye olan ikinci bölgesel blok olması konusu yaygın destek görüyordu.
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