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Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sellerde 24 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde çeşitli bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 24 kişi hayatını kaybetti, bir kamp alanındaki 20 çocuktan ise haber alınamadığı bildirildi.

Irmak Akcan, Islam Doğru  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sellerde 24 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Tharindu Nallaperuma/AA

New York

Sellerin vurduğu bölgelerden Kerr County Şerifi Larry Leitha, düzenlediği basın toplantısında yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Eyaletin orta merkezinde bulunan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Leitha, "Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız devam ediyor. Bu muhtemelen birkaç günlük bir süreç olacak." dedi.

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Leitha, bölgede "sel uyarısı" süresinin uzatıldığını belirterek, ölü sayısının daha fazla artabileceğini sözlerine ekledi.

Eyalet yetkilileri, 237 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kamp yapan 20 çocuktan haber alınamıyor

Houston'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuktan haber alınamadığını bildirerek, "Bu, onların kayıp olduğu anlamına gelmiyor, belki ağaçların üstündedirler veya sadece ulaşım alanı dışındadırlar." diye konuştu.

Kız çocuklarına yönelik özel bir Hristiyan yaz kampında yaşanan "felaket seviyesindeki sel" nedeniyle Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Camp Mystic'te 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Texas Ulusal Muhafızları, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldıkları bilgisini paylaştı.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta da önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr County bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak ani sel baskınlarına yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtmişti.

Öte yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde görülen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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