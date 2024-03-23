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Dünya

ABD'nin Tennessee eyaleti, sanatçıları yapay zekaya karşı koruyacak yasa çıkardı

ABD'nin Tennessee Eyaleti Valisi Bill Lee, şarkı sözü yazarlarını, sanatçıları ve müzik endüstrisinde çalışanları "yapay zekanın olası tehlikelerine" karşı korumayı öngören yasayı imzaladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
ABD'nin Tennessee eyaleti, sanatçıları yapay zekaya karşı koruyacak yasa çıkardı

Ankara

Temmuzda yürürlüğe girmesi planlanan yasayla, sanatçıların izinleri olmadan yapay zeka teknolojisi tarafından seslerinin taklit edilmesine karşı korunması öngörülüyor.

Müzik endüstrisini ve sanatçıları "yapay zekanın olası tehlikelerine" karşı koruyacak yasayı imzalamasının ardından basına konuşan Lee, sanatçıların "fikri mülkiyet hakkı", "yetenekleri" ve "yapay zekanın sahip olamayacağı bir orijinalliğe" sahip olduğunu söyledi.

Benzerlik Ses ve Görüntü Güvenliğini Sağlama (ELVIS) Yasası olarak adlandırılan bu yeni düzenlemeyle sanat eserinin ismi, görüntüsü ve biçimi yanında ses benzerliği de sanatçının fikri mülkiyeti olarak değerlendirilecek.

Yasa, sanatçıya ait ses kaydının izinsiz bir şekilde paylaşılmasına veya sanatçının ismini, fotoğraflarını, sesini ve tasvirini oluşturabilecek yapay zeka teknolojisi kullanılmasına yasak getiriyor.

Yasayı değerlendiren Tennesseeli müzisyen Luke Bryan, yapay zekayla kendisi hakkında oluşturulan videoları gerçeğinden ayırt edemediğini ifade ederek, "Umarım bu yasa durumu kontrol altına alır." diye konuştu.

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