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Dünya

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağış ve fırtına en az 3 kişinin ölümüne neden oldu

New Jersey ve Texas eyaletleri başta olmak üzere ABD'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İslam Doğru  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağış ve fırtına en az 3 kişinin ölümüne neden oldu Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

New Jersey ve Texas'ın bazı bölgelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

ABD medyasına konuşan Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, New Jersey'nin orta kesimindeki 54 bin nüfuslu Plainfield bölgesinde en az 3 kişinin araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Mapp, "Bu trajedi, doğanın gücünün ve hayatın kırılganlığının bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı, aşırı yağmur ve fırtınaların "derin yara ve hasar" bıraktığını belirtti. Mapp, bu nedenle Plainfield'de bugün yapılması planlanan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini bildirdi.

Aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu yaklaşık 20 bin kişi elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Ülkenin güney eyaleti Texas'ta da aniden başlayan ve birkaç saat süren şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr County bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak ani sel baskınlarına yol açtı.

Kerr County Şerif ofisi, su baskını nedeniyle hayatını kaybedenler olduğunu ifade etti, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtti.

Bölgede 50 bine yakın nüfus bulunduğu, 30 bin kişiye "sel uyarısı" yapıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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