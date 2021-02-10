ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
67 yaşında erkek saldırgan gözaltına alındı.
New York
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Buffalo Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 67 yaşında erkek saldırgan, bir sağlık kliniğine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 kişi yaralanırken, Gregory Ulrich isimli saldırgan ise gözaltına alındı.
Yetkililer, sağlık kliniğinin lobisinde ve saldırganın kaldığı hotelde şüpheli paketler bulunduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.