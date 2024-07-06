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Dünya

ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara

Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Evdeki saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.

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