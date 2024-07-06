ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ankara
Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Evdeki saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.