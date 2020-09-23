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Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, "Eğer BAE, F-35 alırsa ilk uçağın teslimatı da büyük ihtimalle 6-7 yıl sürer." dedi.

Mustafa Deveci   | 23.09.2020
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur

Kudüs

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçağı alması halinde 6-7 yılda ancak teslim edilebileceğini söyledi.

Friedman, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, BAE'nin ABD'den F-35 alacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE yönetiminin 6-7 yıldır ABD'den F-35 almak için uğraştığını dile getiren Friedman, "Eğer BAE, F-35 alırsa ilk uçağın teslimatı da büyük ihtimalle 6-7 yıl sürer." ifadesini kullandı.

"İlhak planının askıya alınması iptal edilmesi anlamına gelmiyor"

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını askıya almasına da değinen Friedman, "Plan askıya alındı ancak bu iptal edildiği anlamına gelmez." dedi.

Her ne kadar İsrail karşı çıksa da uluslararası basına konuşan ABD'li yetkililer, Washington'un BAE'ye F-35 satışına ilişkin anlaşmanın aralık ayında imzalanabileceğini belirtmişti.

İsrail yönetimi, BAE ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "ilhak" planını askıya almıştı. 

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