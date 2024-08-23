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Dünya

ABD'nin Colorado eyaletinde iki yük treni çarpışarak raydan çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, iki yük treninin çarpışarak raydan çıkması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dilara Karataş  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
ABD'nin Colorado eyaletinde iki yük treni çarpışarak raydan çıktı

Boulder

Boulder Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iki yük treninin çarpışarak raydan çıktığı ve kazada iki kondüktörün yaralandığı belirtildi.

Kazada bir köprünün de hasar aldığı aktarıldı.

Taşıyıcı şirket BNSF Demiryolu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da kazanın sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, iki trenin de ciddi zarar gördüğü ve birkaç vagonuyla beraber raydan çıktığı görülüyor.

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