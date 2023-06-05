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Dünya

ABD'nin başkenti Washington'da duyulan patlama sesi paniğe neden oldu

ABD’nin başkenti Washington D.C'de duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açtı.

Islam Doğru  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
ABD'nin başkenti Washington'da duyulan patlama sesi paniğe neden oldu

New York

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle evlerde sarsılma hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin, olayı Federal Havacılık İdaresi’ne sorduğu bildirilirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok.” ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisi’nin sosyal medya hesabından, söz konusu patlamanın “Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş”tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan söz konusu askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

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