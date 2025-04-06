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Dünya

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Islam Doğru  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Yaklaşık 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, binlerce kişi başkentteki Capitol binası karşısındaki National Mall alanında toplandı.​​​​​​​

Burada ellerinde Filistin bayrakları ile "Bırakın Gazze yaşasın", "Gazze ölürse insanlık olur", "Siyonizm eşittir ölüm" yazılı pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" sloganları attı.

Trump yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren göstericiler arasında, ellerinde “Filistinli annelerin çığlıkları peşimizi bırakmayacak” yazılı büyük bir pankart taşıyan bir grup kadın, kucaklarında kefene sarılı bebek maketleri ve üzerinde kırmızı boyalarla İsrail’in Gazze’de öldürdüğü çocuklara vurgu yaptı.

Gösteride ayrıca İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukları temsilen Capitol binası karşısında yere dizilen yüzlerce çocuk ayakkabısı sergilendi.

Başkent dışındaki eyaletlerden de destek için geldiği Kongre binası önündeki protesto gösterisinde Ortodoks Yahudi grupların bulunması dikkati çekti.

Gösteride ayrıca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesinden Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen dövizler yer aldı.

Yapılan konuşmalardan sonra dev bir Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, başkentteki ICE genel merkezi önüne yürüdü.

Washington DC polisi, protesto nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapadı.

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