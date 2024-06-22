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Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde 6 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Irmak Akcan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
ABD'nin Arizona eyaletinde 6 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

Phoenix

Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek." ifadesini kullandı.

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