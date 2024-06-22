ABD'nin Arizona eyaletinde 6 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü
ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Phoenix
Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.
Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.