Dolar
39.83
Euro
46.94
Altın
3,338.24
ETH/USDT
2,423.30
BTC/USDT
105,855.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Floransa ve Bergamo kentlerinde sıcak hava yüzünden elektrikler kesildi.

Barış Seçkin  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Roma

İtalya'da son günlerde etkisini arttıran aşırı sıcak hava sebebiyle bugün 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, güneydeki Palermo kentinde 53 yaşındaki bir kadının dün sokak ortasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kalp rahatsızlıkları olduğu ifade edilen kadının aşırı sıcak havanın etkisiyle öldüğü aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir diğer ölüm haberi ise ülkenin kuzeyindeki Bologna'dan geldi. Kent yakınlarında bir otopark şantiyesinde çalışan 47 yaşındaki göçmen kökenli bir kişinin sıcaktan fenalaşarak aniden yere çöktüğü ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Vicenza kenti yakınlarındaki bir şantiyede de 2 işçinin aşırı sıcaklar altında çalışırken fenalaştığı ve işçilerden 1’inin komada olduğu ifade edildi.

Bir işçinin hayatını kaybetmesi ve diğerlerinin de fenalaşması sebebiyle sendikaların, gün içinde öğlen en sıcak anlarda çalışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Çalışma Bakanı Marina Calderone'nin de iş yerlerinde iklim durumlarıyla alakalı risklerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin bir genelge yayımlayacağı aktarıldı.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle rahatsızlananların ve acil servislere sıcak çarpması şikayetiyle başvuranların da sayısının arttığı belirtildi.

Floransa ve Bergamo kentlerinde de yoğun elektrik tüketimi ve sıcağın da etkisiyle kabloların aşırı ısındığı ve bunun da iki kentte de elektriklerin bir süre kesilmesine yol açtığı kaydedildi. Bergamo'daki elektrik kesintisinin trafik ışıklarının da sönmesine neden olduğu bildirildi.

Etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, 2 Temmuz için 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Diğer yandan ülkenin orta ve güney kesimleri aşırı sıcak hava nedeniyle kavrulurken, kuzeybatıdaki Piyemonte ve Lombardiya bölgelerinin yüksek kesimlerinde mevsim normalleri dışında düşen aşırı yağışlar sebebiyle yer yer taşkın ve toprak kaymaları yaşandığı haberleri basına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Manisa'nın bazı bölgelerindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da polis ekipleri yangından kurtardıkları kuş yavrularını besledi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

Benzer haberler

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Yezd kentinde aşırı hava sıcaklığı nedeniyle yarın tatil ilan edildi

Aşırı sıcakların etkisindeki Avrupa yangın alarmı veriyor

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1900 okul bir günlüğüne kapatıldı

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 1900 okul bir günlüğüne kapatıldı
Sanatçı Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı

Sanatçı Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı
İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde 4,6 büyüklüğündeki deprem yerel halkı korkuttu

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde 4,6 büyüklüğündeki deprem yerel halkı korkuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet