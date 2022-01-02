Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,740.00
BTC/USDT
47,165.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 262 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Nuri Aydın   | 02.01.2022
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 266 bin 939’a ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1297’ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 432 artarak 5 milyon 107 bin 729 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı

İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı