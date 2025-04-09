ABD'li yargıç, Filistinli aktivist Halil hakkında kararını cuma günü vereceğini açıkladı
ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Comans, hükümete, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil hakkındaki kararı cuma günü vereceğini açıkladı.
New York
ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, hükümete, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil’in sınır dışı edilmesini gerektiren delilleri 24 saat içinde sunmasını emrederek, cuma günü son kararını vereceğini açıkladı.
Halil, gözaltına alındığından bu yana tutulduğu Louisiana eyaletindeki göçmenlik mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Mavi hapishane elbisesi ile salona getirilen Halil'in avukatı, duruşmaya videokonferans yöntemiyle katıldı. Halil, duruşmanın başında davaya bakan göçmenlik yargıcı Jamee Comans’tan hamile eşinin de New York'tan videokonferansa katılmasına izin verilmesini istedi.
Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda Yargıç Comans, hükümet tarafına Halil'in sınır dışı edilmesini gerektiren kanıtları 24 saat içinde sunması emrini vererek, cuma günü, yasal daimi ikamet hakkı bulunan Halil'in sınır dışı edilip edilemeyeceği veya serbest bırakılması gerekip gerekmediğine karar vereceğini söyledi.
Hükümetin kanıtlarını yeterli bulmazsa, Halil'e karşı açılan davayı sonlandıracağını belirten Comans, "Eğer sınır dışı edilmezse, onun gözaltında tutulmaya devam etmesini istemiyorum, onu serbest bırakacağım." dedi.
Duruşmada İç Güvenlik Bakanlığı avukatı, kanıtları çarşamba günü yerel saatle 17.00'ye kadar sunabileceklerini belirtirken, Halil'in avukatı Marc Van Der Hout, haftalardır söz konusu kanıtları istedikleri halde hükümetten bir cevap alamadıklarını belirtti.
Hout, yargıcın kanıtları isteme kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öte yandan sınır dışı edilme konusunda cuma günü verilecek son karardan duydukları endişeyi dile getiren Hout, "Bu, bize kanıtları inceleme ve tartışma için yeterli zaman vermeyecek." diye konuştu.
Yargıç Comans ise Halil'in 'usulüne uygun ve temel hakları' gözetilerek yargılandığını savunarak, Hout'un talebini reddetti.
Halil'in tutuklanması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, daha sonra, Halil’in gözaltına alındıktan sonra New Jersey’e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.