ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye 'Ukrayna tahılı' teşekkürü
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma, Türkiye'ye Ukrayna tahılının güvenli şekilde limanlardan ayrılması için gösterdiği çaba için teşekkür etti.
Ankara
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Twitter'da Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü geminin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'ye hayati öneme sahip tahılların Ukrayna'dan güvenli geçişini sağlayan etkili diplomasisi için minnettarız." ifadelerini kullandı.
he first ship, Razoni, as seen this afternoon from the grounds of the U.S. Consulate in Istanbul. Grateful for Türkiye’s effective diplomacy to ensure the safe passage of vital grain from Ukraine. pic.twitter.com/vYOkl9Cgi9— Jeff Flake (@JeffFlake) August 3, 2022
Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yük gemisi Razoni’nin İstanbul’a gelişini, küresel gıda güvenliği krizinin etkilerini azaltma yolunda hayati bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan küresel pazarlara güvenle girmesine yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı Türkiye’yi kutlarız." ifadeleri yer aldı.
Bu paylaşım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabından da yeniden paylaşıldı.
British Embassy Chargé d'Affaires @AjaySharmaFCO’s first video message in Türkiye: “The Ukraine grain deal was only possible because of the diplomatic efforts of the UN and Türkiye. As the UK, we will continue to support the implementation of the agreement” 👇 pic.twitter.com/T5PyJdWs7j— British Embassy Ankara 🇬🇧🇹🇷 (@UKinTurkey) August 3, 2022
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma ise Twitter'dan video mesaj paylaşarak tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan hareketinin ardından İstanbul'a ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ancak (Birleşmiş Milletler) BM ve Türkiye'nin geçen ay İstanbul'da imzalanan anlaşmayla sonuçlanan diplomatik çabaları sayesinde mümkün oldu. Biz bu anlaşmaya Birleşik Krallık olarak büyük önem ve destek veriyoruz. Bu diplomatik başarı, gıda güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Ukrayna'ya tahıl ablukasını sona erdirmek için gerçekten çok önemli. Bu yüzden Başbakanım Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türk hükümetine teşekkür ettiler. Ben de bu teşekkürlere katılıyorum ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu geminin ve takip edecek diğerlerinin güvenli geçişini umuyorum. Bu tahıl anlaşmasının başarılı olması dünyanın çıkarıdır ve Birleşik Krallık olarak anlaşmanın uygulanmasına destek vermeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.