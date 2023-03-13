ABD'li senatörlerin sağlık durumu, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki dengeleri etkileyebilir
ABD Senatosunda sağlık nedenleriyle oturumlara katılamayan milletvekillerinin yokluğu, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki dengeleri etkileme potansiyeli taşıyor.
New York
ABD Senatosunda, 89 yaşındaki milletvekili Dianne Feinstein'ın zona hastalığı, John Fetterman'ın ise klinik depresyon tedavisi görmesi, halihazırda az farkla çoğunlukta olan Demokratları zor duruma sokabilir.
Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 100 sandalyeli Senatoda, 49 Cumhuriyetçi üyeye karşın 51 üye ile Demokratlar üstünlüğü sağlamıştı. Ancak Fetterman ve Feinstein'ın son haftalardaki yokluğu, Senatoda Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler arasında halihazırda 49'a 49'luk bir bölünmeye neden oldu.
Bu da Demokratları, iki partinin de destek vereceğini bildikleri konuları oylamaya sunmaya zorluyor. Diğer taraftan bu durum, Cumhuriyetçilerin gündeme getireceği yasa tasarıları karşısında Demokratları dezavantajlı konuma getirebilme potansiyeline sahip görünüyor.
Örneğin; Cumhuriyetçilerin, bu hafta Senatoda hangi kara sularının Temiz Su Yasası kapsamında federal yetki alanına girebileceğine karar veren, ABD Suları (WOTUS) ile ilgili Joe Biden yönetiminin küçük işletmeler, çiftçiler, yerel topluluklar ve özel mülk sahiplerini etkileyebilecek düzenlemelerine karşı çıkan bir yasa tasarısı gündeme getirmesi bekleniyor.
Geçen hafta, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde söz konusu yasa tasarısı, 198'e 227 oyla geçmişti.
Senatoda bu hafta gündeme gelmesi beklenen tasarı, Joe Manchin gibi bazı Demokrat üyelerin de desteğiyle geçebilir. Bu da Başkan Biden'ı veto hakkını kullanmaya zorlayabilir.
Senatör Fetterman, Türk kökenli Mehmet Öz'e galip gelmişti
Ara seçimlerde Türk kökenli rakibi Mehmet Öz'ü yenerek Pennsylvania'dan senatör seçilen Demokrat Fetterman, klinik depresyon tedavisi görüyor. Fetterman'ın ofisi, demir yolu güvenliği ve çiftlik yasası gibi bir dizi yasama maddesiyle ilgilendiğini açıklamasına rağmen, senatörün bu hafta Senatoya dönmesi beklenmiyor.
"Senatonun en yaşlı üyesi" Feinstein ise son 2 haftadır zona hastalığıyla mücadele ettiğini ve mümkün olan en kısa sürede Washington'a dönmeyi umduğunu açıklamıştı. Feinstein'ın yokluğu, özelikle görev yaptığı Senato Yargı Komitesindeki oyların ertelenmesine neden olmuştu.
Diğer taraftan Senatonun Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell (81), geçen hafta kaldığı otelde düşünce hastanede tedavi altına alınmıştı. McConnell'in de Senatoya ne zaman döneceği henüz belli değil.
Demokrat 2 senatörün yokluğu, 28 Şubat'ta bölge mahkemesi adayları için yapılan oylamada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan 2 oy için hazır bulunmasını gerektirmişti.
Bazı Demokrat üyeler, senatörlerin hastalık nedeniyle görev başında bulunamamasının "insanlık hali" olduğunu belirtirken, şimdilik bu durumla başa çıkabileceklerini, ancak bir noktada sorun haline gelebileceğini dile getiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.