ABD'li Senatör Warner'dan İsrail'e, "Filistin'e giden bazı fonları serbest bırakması" çağrısı
ABD'de, Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner, İsrail'e, "Filistinli yetkililere giden bazı fonları serbest bırakması" tavsiyesinde bulundu.
Ankara
MSNBC kanalına konuşan Warner, esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara verilen "insani ara"nın devam etmesini "umduğunu" söyledi.
İsrail'in yalnızca dünyadaki değil bölgedeki insanların "desteğini kaybetmeye başladığını" aktaran Warner, İsrail'in Filistinli yetkililere giden bazı fonları serbest bırakmasını "şiddetle" tavsiye ettiğini belirtti.
Warner, "7 Ekim'in öncesinde bile endişeliydim. Filistinli güvenlik hizmetlerinin tamamının Batı Şeria'da işi bırakmasını sağlayabilirsiniz. Böylece benzersiz bir seviyede kaos ve bu savaşın ikinci cephesini elde ederdiniz. 7 Ekim'den bu yana bu fonların ve kişilerin ödemesinin yapılmaması, gerçek bir zorluk." dedi.
İsrail ordusunun kuzey bölgelerinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliye "güneye gitmeleri talimatı vermesine" de dikkati çeken Warner, ordunun, güneyde "Hamas'ın yok edilmesi" hedefini gerçekleştirmesinin bu nedenle "zor olacağını" aktardı.
Warner, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine de değindi.
Batı Şeria'da yedek askerlerin çoğunun "göreve çağrıldığını" belirten Warner, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşimci şiddetinin azalması ve ordunun bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddeti görmezden gelmemesi" için daha çok adım atması gerektiğini söyledi.
ABD'li Senatör Mark Warner, İsrail'e, "Filistin'e giden bazı fonları serbest bırakması" çağrısında bulundu https://t.co/dL9NcKUFG0 pic.twitter.com/zNbRT59lVA— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 29, 2023
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.