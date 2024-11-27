Dolar
34.66
Euro
36.67
Altın
2,639.70
ETH/USDT
3,559.40
BTC/USDT
95,972.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Macaristan’da Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Müslümanlar, Gazze'nin dahil edilmediği Lübnan ateşkesinin eksik olduğunu düşünüyor

USCMO, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese “ihtiyatlı” şekilde destek verirken buna Gazze’nin dahil edilmemesini ise "ölümcül eksik” olarak niteledi.

Islam Doğru  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
ABD'li Müslümanlar, Gazze'nin dahil edilmediği Lübnan ateşkesinin eksik olduğunu düşünüyor

New York

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese “ihtiyatlı” şekilde destek verirken buna Gazze’nin dahil edilmemesini ise "ölümcül eksik” olarak niteledi.

USCMO'dan İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Lübnan ateşkesinin tam ve adil bir şekilde uygulanmasına ihtiyatlı bir destek verildiği” belirtilerek, “Ancak İsrail apartheid hükümetinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını durduracak bir Gazze ateşkesinin derhal dahil edilmemesi durumunda ateşkes ölümcül bir şekilde eksik kalacak.” denildi.

USCMO’nun Lübnan'daki sivillere yönelik günlük İsrail bombalamalarının tam, derhal ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesini desteklediği kaydedilen açıklamada, işgalci İsrail birliklerinin tüm Lübnan topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal’in "Bu ilan edilen ateşkesle İsrail apartheid hükümetinin Lübnan'da masumlara yönelik günlük katliamlarının sona ermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu gelişme, Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden İsrail-ABD soykırımına derhal bir son verilmediği sürece ölümcül bir kusura sahiptir.” ifadeleri paylaşıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Ordu ve Van'da eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

Benzer haberler

ABD'li Müslümanlar, Gazze'nin dahil edilmediği Lübnan ateşkesinin eksik olduğunu düşünüyor

ABD'li Müslümanlar, Gazze'nin dahil edilmediği Lübnan ateşkesinin eksik olduğunu düşünüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet