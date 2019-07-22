Euro
6.38
Dolar
5.69
BIST 100
101,088.70
Altın
1,425.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li kredi raporlama şirketi 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek

Equifax 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması nedeniyle ceza ve tazminat ödemeyi kabul etti.

İslam Doğru   | 22.07.2019
ABD'li kredi raporlama şirketi 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek

New York

ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması sebebiyle 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek.

ABD Federal Ticaret Komisyonundan (FTC) yapılan açıklamada, Equifax'in federal ve eyalet düzenleyicileriyle yaşanan veri ihlali üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.

Anlaşmaya göre, Equifax, siber saldırıdan etkilenen yaklaşık 150 milyon müşterisinin zararını telafi için 425 milyon dolara kadar tazminat ödemeyi kabul etti.

Equifax ayrıca 48 eyalet, Washington, Porto Riko ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu'na sivil cezalar ve diğer tazminatlarla birlikte 275 milyon dolar daha ödeyecek.

Öte yandan Equifax'in, özel kullanıcı verilerini işleme biçiminde FTC'nin düzenlemelerine daha sıkı şekilde uyması ve bilgi güvenliği protokollerinin yeniden ayarlanması gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

ABD tarihinin en büyük siber saldırısı

FTC, Equifax'in özel verilerini korumak için "makul fiziksel, teknik ve prosedürel koruma önlemleri uyguladığını" iddia etmesine rağmen, tüketicilerin kişisel bilgilerini gerektiği gibi koruyamadığını savunmuştu.

ABD'nin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax, 2017 Eylül'de yaptığı açıklamada, aynı yılın mayıs-temmuz döneminde yaşanan siber saldırıda yaklaşık 150 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdığını duyurmuştu.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen ABD tarihinin en büyük siber saldırısında, dışarıya sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğu kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

ABD'li kredi raporlama şirketi 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek

ABD'li kredi raporlama şirketi 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek

'Siber saldırıların maliyeti 2 trilyon doları aşacak'

AA medya verilerini uçtan uca güvenli bir sistemle koruyor