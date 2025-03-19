ABD'li bir grup senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, Rubio'ya Eygi'nin ölümüyle ilgili mektup gönderdi
Demokrat Partili bir grup senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etti.
New York
Sosyal medyada paylaşılan mektupta, Eygi’nin 6 Eylül 2024’te İsrail askeri tarafından vurulduğu ve İsrail'in ilk ön raporunda "olay anında ana kışkırtıcı hedef alınırken Eygi'nin kasıtsız olarak vurulduğu" iddiası hatırlatılarak, "Ayşenur'un veya yanındaki herhangi birinin onu vuran askere ya da başkasına tehdit teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir delilden haberdar değiliz." ifadeleri yer aldı.
İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin, görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çekilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi 8 ayrı soruyu yanıtlaması talep edildi.
Mektupta ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığına, Eygi'nin olayı için İsrail’den "tam bir araştırma raporu" isteyip istemediği, bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığından da bu olayın araştırmasını talep edip etmediği soruldu. Mektupta, Dışişleri Bakanlığından bu konuya netlik kazandırması istendi.
Rubio’ya gönderilen mektupta Vermont Senatörleri Peter Welch ve Bernie Sanders, Washington Senatörü Patty Murray, Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Oregon Senatörü Jeffrey A. Merkley ile Temsilciler Meclisinden California Temsilcisi Sara Jacobs, Washington Temsilcisi Pramila Jayapal ve Texas Temsilcisi Joaquin Castro'nun imzaları yer aldı.
Aynı grup tarafından aynı içerikte bir mektup 14 Ocak'ta eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a da gönderilmişti.
İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.