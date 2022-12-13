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Dünya

AB'den Karadağ'a cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan düzenlemeye iptal çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, Karadağ'dan "cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını" amaçlayan yasal düzenlemeyi iptal etmesini istedi.

Ahmet Nurduhan   | 13.12.2022
AB'den Karadağ'a cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan düzenlemeye iptal çağrısı Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Montenegro

Pisonero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ'da siyasi krize ve protestolara sebep olan, "cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını" amaçlayan yasal düzenlemenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Paylaşımında, Karadağ'ın Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak ve uzun süredir devam eden kurumsal krizi sona erdirmek için bir fırsatı daha kaçırdığını vurgulayan Pisonero, "İşlevsel bir Anayasa Mahkemesi, vatandaşların temel haklarının korunması ve Karadağ'ın AB yolunda ilerlemesi için bir anahtardır." ifadelerine yer verdi.

Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.​​​​​​​

Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, dünkü gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

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