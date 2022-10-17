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Dünya

AB'den İran İletişim Bakanı Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Mahsa Emini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı aldı.

Selen Temizer   | 17.10.2022
AB'den İran İletişim Bakanı Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye yaptırım

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mevcut yaptırım listesine 11 kişi ve 4 kuruluşun eklendiği bildirildi.

Emini'nin ölümünden sorumlu tutulan İran Ahlak Polisi ve onun kilit isimlerinden Mohammad Rostami ve Hajahmad Mirzae, protestoların bastırılmasındaki rolleri nedeniyle İran Kolluk Kuvvetleri ve bir dizi yerel şefine yaptırım kararı alındığının duyurulduğu açıklamada, "İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, internetin kapatılmasındaki sorumluluğu nedeniyle listeye alındı." bilgisi verildi.

Tedbirler, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon sağlamasını yasaklıyor.

Söz konusu liste, toplam 97 kişi ve 8 kuruluşu içeriyor.

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