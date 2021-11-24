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Dünya

AB'den 'destekleyici maliye politikalarını sürdürme' çağrısı

AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtarmak için destekleyici maliye politikalarını gelecek yıl da sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.11.2021
AB'den 'destekleyici maliye politikalarını sürdürme' çağrısı Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Brüksel'de üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışma hakkındaki basın toplantısında konuştu.

Avrupa ekonomisinin son dönemde güçlü biçimde büyüdüğüne işaret eden Gentiloni, "salgında artan vakalar, ani yükselen enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini" anlattı.

Gentiloni, mevcut ekonomik tablonun “karmaşık” olduğuna işaret ederek, ekonomik toparlanmayı sürdürmek, sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı büyüme modeline geçmek için dikkatli biçimde ayarlanmış politikalar uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ekonomileri salgının etkilerinden kurtarmak için Avro Bölgesi ülkelerinin 2022'de makul ölçüde destekleyici maliye politikaları uygulamaları gerektiğini vurgulayan Gentiloni, yatırımlar, çalışanların vasfının artırılması ve firmaların ödeme güçlerinin korunması gibi konuların da önemine dikkati çekti.

Avro Bölgesi ülkelerinin salgın nedeniyle artan makroekonomik dengesizliklerle ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Gentiloni, AB Komisyonu'nun salgının ekonomik sonuçlarına karşı 750 milyar avroluk kurtarma programı hazırladığını da hatırlattı ve program kapsamında AB üyesi pek çok ülkenin 2022 yılında önemli miktarda hibe alacağını bu kaynakların doğru biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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