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Dünya

ABD'den uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi halinde İran'ın sivil nükleer programına yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde sivil nükleer programa sahip olabileceğini söyledi.

Nuri Aydın  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
ABD'den uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi halinde İran'ın sivil nükleer programına yeşil ışık

Istanbul

Rubio, İran ile nükleer müzakerelere ilişkin The Free Press'e konuştu.

İran'ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde sivil nükleer programa sahip olabileceğini kaydeden Rubio, "Eğer İran sivil bir nükleer program istiyorsa, bunu zenginleştirilmiş materyali ithal ederek birçok ülkenin yaptığı gibi gerçekleştirebilir." dedi.

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Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmekte ısrar etmesi durumunda, nükleer silah programı olmayan ancak zenginleştirme faaliyetinde bulunan dünyadaki tek ülke olacağını vurgulayarak, bunun "sorunlu" bir durum olduğunu dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını da eleştiren Rubio, bu anlaşmanın İran'a "kalıcı tavizler" sunarken, karşılığında yalnızca "geçici taahhütler" alındığını iddia etti.

Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin savaş istemediğini belirterek, "Başkan, savaş başlatma vaadiyle kampanya yürütmedi. Askeri güce başvurmak yerine müzakereler yoluyla çözüm tercih edilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgeye olası bir askeri müdahalenin daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunan Rubio, diplomasinin öncelikli yol olduğunu yineledi.

"Barış şansı varsa, bu fırsatı sonuna kadar kullanacağız." diyen Rubio, henüz İran'la herhangi bir anlaşmaya varılmasından çok uzakta olunduğu yorumunu yaptı.

Rubio, "Barış genellikle zordur ama biz, herkes için kabul edilebilir barışçıl bir sonuca ulaşmakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

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