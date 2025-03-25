ABD'den, 18 yıl önce kaybolan eski FBI ajanı Levinson ile ilgili 3 İranlı yetkiliye yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı, FBI eski çalışanı Robert Levinson'un 2007'de İran'da "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümüne karıştığı" gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının 3 yetkilisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.
New York
ABD Dışişleri Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson'un 2007'de İran'da "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümüne karıştığı" gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının 3 yetkilisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, söz konusu yaptırım hakkında yazılı açıklama yaptı.
Bruce, "Bugün ABD, eski FBI Özel Ajanı Robert Levinson'ın kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümüne karışan 3 İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisine yaptırım uyguluyor." ifadesini kullandı.
İran'ın ABD vatandaşlarını haksız yere gözaltına alma geçmişi olduğunu öne süren Bruce, ABD'nin Levinson olayına karışanları tespit etmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti. Bruce, "İran'ın ABD vatandaşlarına yönelik haksız gözaltına alma ve onlara karşı ölümcül komplolar kurma konusundaki uzun süredir devam eden sicilini kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bruce, Levinson'un bulunması, kurtarılması veya kaybolmasından sorumlu kişilerin belirlenmesi için 20 milyon dolar ödüle dikkati çekerek, ABD'nin yurt dışında haksız yere tutulan tüm vatandaşlarının serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
Robert Levinson olayı
Amerikalı özel bir dedektif ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinden emekli eski bir FBI ajanı olan Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş Adası'nda sigara kaçakçılığı vakasını araştırırken kaybolmuştu.
Barack Obama yönetimi eski FBI ajanının bulunması için Tahran’dan yardım istemiş, Levinson'un Kiş Adası'na kişisel bir iş için seyahat ettiğini savunmuştu ancak Amerikan haber ajansı AP, Levinson'un İran'da aslında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı yönünde haber yayınlamıştı.
Levinson'ın, Kasım 2010'da özgürlüğüne kavuşmak için yardım istediği ancak kimler tarafından ve nerede tutulduğu konusunda bilgi vermediği bir videosu yayımlanmıştı. İran hükümeti sürekli olarak, Levinson'ın ortadan kaybolması ya da nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunmuştu.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Mart 2011'de Levinson'ın, Güney Asya'da bir yerlerde tutulduğunu açıklamış, bu açıklama, eski FBI ajanının, Afganistan veya Pakistan gibi bir yerde terörist bir örgüt ya da suç örgütünün elinde olabileceği olasılığını akla getirmişti.
ABD yönetimi, 14 Aralık 2020'de İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Mohammad Baseri ile Ahmad Khazai'nin Levinson'un "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümünde" rol oynadıklarını belirterek, yaptırım listesine eklendiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.