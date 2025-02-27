Dolar
36.43
Euro
38.27
Altın
2,886.84
ETH/USDT
2,358.90
BTC/USDT
86,256.00
BIST 100
9,636.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki şirketin uzay aracı güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a fırlatıldı

ABD merkezli özel uzay araştırma şirketi Intuitive Machines, hiç güneş görmeyen kraterleri araştırmak amacıyla Ay'a uzay aracı gönderdi.

Sercan İrkin  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
ABD'deki şirketin uzay aracı güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a fırlatıldı

FLORİDA

"Athena" isimli uzay aracı, milyarder iş insanı Elon Musk'ın SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Misyon kapsamında fırlatılan "Grace" adlı insansız hava aracının (İHA), Ay'ın güney kutbunda yer alan ve hiç güneş almayan bir kraterde buz, su ya da gaz olup olmadığını tespit etmek için kraterin yaklaşık 20 metre derinliğine inmesinin planlandığı ifade edildi.

Kraterlerde buz bulunması halinde bu buzların ilerleyen süreçlerde su, oksijen ve roket yakıtı üretmek için kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Athena'nın gerçekleştireceği deneyler astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak.

Uzay aracının 6 Mart'ta Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

"IM-1" misyonu kapsamında uzaya yollanan "Odysseus" adlı uzay aracı, 24 Şubat'ta iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
RTÜK'ün çalıştayında farklı mesleklerden kadınlar şiddetin çözümünü konuşacak
TİHEK Başkanı Kılıç: (28 Şubat) Bu türden darbeler, müktesebatımız açısından kabul edilebilir olmayan müdahalelerdir
MSB: 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

Benzer haberler

ABD'deki şirketin uzay aracı güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a fırlatıldı

ABD'deki şirketin uzay aracı güneş görmeyen kraterleri araştırmak için Ay'a fırlatıldı

Türksat yeni "yerli uydu" projesi için çalışmalara başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet