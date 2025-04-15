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Dünya

ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

New York'taki Columbia Üniversitesinde Filistin kökenli bir öğrencinin daha ABD vatandaşlığı için göçmenlik ofisinde işlem yaptığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.

Islam Doğru  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

New York

ABC'ye konuşan avukat Luna Droubi, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek içeri alındığını belirtti.

Droubi, vatandaşlık işlemleri sürerken Mahdawi'nin gözaltına alınmasının yasa dışı ve Anayasa'da korunan ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu dile getirdi.

Droubi'nin Vermont Bölge Mahkemesine yaptığı acil başvurunun dilekçesinde müvekkili Mahdawi'nin Mart 2024'e kadar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça eleştirdiği, Columbia kampüsündeki öğrenci protestolarında aktivist ve organizatör olarak yer aldığı ancak daha sonra kendisini geri çektiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede Mahdawi'nin Batı Şeria'da doğup büyüdüğü, 2014'te yasal statüyle ABD'ye geldiği ve o zamandan bu yana ikamet izninin bulunduğu, gelecek ay da Columbia Üniversitesinden mezun olmayı beklediği ifade edildi.

Öte yandan yerel televizyon NBC5, Vermont Bölge Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde bugün Yargıç William Sessions'ın Mahdawi'nin eyaletten veya ülkeden dışarı çıkarılmaması için ihtiyati tedbir kararı verdiğini duyurdu.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

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