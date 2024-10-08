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Dünya

ABD'de yargıç, Google'ın uygulama indirmede daha fazla seçenek sunmasına hükmetti

ABD'de bir yargıç, Google'ın Android kullanıcılarına uygulamaları indirme konusunda daha fazla seçenek sunmasına karar verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
ABD'de yargıç, Google'ın uygulama indirmede daha fazla seçenek sunmasına hükmetti

New York

Jürinin Google'ın uygulama mağazası politikalarıyla Android uygulama pazarındaki gücünü kötüye kullandığına yönelik geçen yılki görüşü sonrasında Epic Games'in Google'a karşı 2020'de açtığı antitröst davasında karar çıktı.

San Francisco'da bir federal mahkemede görülen davada yargıç, Google'ın geliştiricilerin "Google Play" ile rekabet eden rakip pazar yerleri kurmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırması yönündeki ihtiyati tedbir kararını açıkladı.

Google bu kapsamda, 1 Kasım'dan itibaren üç yıl boyunca şirketlere uygulamaları yalnızca Google Play'de veya önce Google Play'de başlatmaları için ve Google Play ile rekabet etmemeleri için ödeme yapamayacak, uygulama geliştiricilerini Google Play faturalandırmasını kullanmaya zorlayamayacak ve uygulama mağazasında üçüncü taraf Android uygulama mağazaları bulundurmak zorunda kalacak.

Anlaşmazlık 2020'de başladı

Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

Daha sonra Google, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için şirkete dava açmıştı.

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