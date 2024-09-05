Dolar
33.95
Euro
37.74
Altın
2,513.47
ETH/USDT
2,400.50
BTC/USDT
57,149.00
BIST 100
9,946.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,3 artış yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,4 artış göstermişti.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 0,1 yükseldi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda da yüzde 2,7 büyüdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 0,9 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın birinci çeyreğinde de yüzde 3,8 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,3 ile 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Osmaniye, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yeşilay kumar bağımlılığıyla mücadelede bireylere ve ailelere destek oluyor

Benzer haberler

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet