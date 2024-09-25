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Dünya

ABD'de savcılar, Trump'a "suikast girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle şüpheli Routh'a dava açtı

ABD'de savcılar, eski Başkan Donald Trump'a "suikast girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle şüpheli Ryan Wesley Routh'a dava açtı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
ABD'de savcılar, Trump'a "suikast girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle şüpheli Routh'a dava açtı

İstanbul

CNN'in haberine göre savcılar, 15 Eylül'de gözaltına alınan şüpheli Routh'un Trump'ı Florida eyaletinde "bir aydan fazladır takip ettiğini" iddia etti.

Savcılar, Routh'un telefon kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelinin 18 Ağustos'tan, gözaltına alındığı 15 Eylül'e kadar Trump'ın Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago civarında "birkaç defa" bulunduğunu öne sürdü.

Routh'un suikast girişimi öncesinde Trump'ın bulunduğu golf sahasında da bir süre vakit geçirdiğini aktaran savcılar, "Trump'a karşı suikast girişiminde bulunduğu" ve "Gizli Servis Ajanı 1" kod adlı kişiye saldırdığı gerekçesiyle şüpheliye dava açtı.

Şüpheli Routh'un 30 Eylül'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Diğer yandan, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, basına yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişiminin "iğrenç" olduğunu ifade ederek bakanlığın hesap verilebilirliği sağlamak için "hiçbir kaynağı esirgemeyeceğini" belirtti.

Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı, federal hükümeti kendisine yönelik suikast girişiminin soruşturmasını "kötü idare etmekle" suçlayan açıklamasına da cevap veren Garland, Adalet Bakanlığının Florida eyaleti yetkilileriyle "yasalara uygun olarak" işbirliği yapacağını söyledi.

Olay

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül'de hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

FBI ise olayı "oldukça ciddi" olarak nitelemişti.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da ise Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

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