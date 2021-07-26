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Dünya, Koronavirüs

ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi

ABD’de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Islam Doğru   | 26.07.2021
ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi

New York

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında, Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Doktorlar Koleji, Amerikan Hemşireler Birliği, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Cerrahlar Koleji ve Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin bulunduğu 56 sağlık kuruluşu ve organizasyon yer aldı.

Ortak açıklamada, sağlık kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesi istendi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki Houston Methodist Hastanesinde, 23 Haziran'da, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Haziran başında, söz konusu hastaneden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette de ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

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ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi
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