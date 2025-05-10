ABD'de Rümeysa Öztürk'ü bekleyen komşuları evinin önüne çiçek ve geçmiş olsun mesajları bıraktı
Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün komşuları evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün komşuları, Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
- ABD'de mahkeme, Filistin'e desteği için gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün bırakılmasına karar verdi
- Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk, kendisine gösterilen destek için teşekkür etti
- Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Buner, Rümeysa Öztürk'ün dava sürecinin takip edileceğini söyledi
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ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk, Somerville'deki evine dönüyor.
9 Mayıs'ta serbest bırakılan Öztürk, şu an 45 gün gözaltında tutulduğu Louisiana eyaletinden Massachusetts'in Boston kentine uçakla geliyor.
Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı.
Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.
Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.
Öztürk'ün gözaltına alınması
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.
Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.
ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.
Rümeysa Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü
Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.
Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.
Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.
Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA muhabirine konuşan Türk öğrenci, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.
Ayrıca, Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öztürk, polislerin koruması eşliğinde, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla havalimanı içinde kendisi için önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.