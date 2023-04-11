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Dünya

ABD'de raydan çıkan trenden dökülen zehirli atığı taşıyan kamyon kaza yaptı

ABD'nin Ohio eyaletinde 3 Şubat'ta çevre felaketine yol açan tren kazası sonrası etraftan temizlenen 18 tondan fazla zehirli atığı taşıyan kamyon kaza yaptı.

Islam Doğru  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
ABD'de raydan çıkan trenden dökülen zehirli atığı taşıyan kamyon kaza yaptı

New York

Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, trenin raydan çıkması sonrası çevreye saçılan zehirli kimyasalların karıştığı toprağı taşıyan kamyonun atık sahasına giderken yolda kaza yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kamyonun, East Palestine yakınındaki Route 165 üzerinde yoldan çıkarak yan yattığı, taşıdığı 18 tondan fazla zehirli atığın yarısının da yola döküldüğü kaydedildi.

Başka aracın dahil olmadığı kazada dökülen zehirli atığın halk sağlığı için tehdit oluşturmadığı ve EPA ile East Palestine İtfaiye birimleri tarafından temizlenme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kamyon sürücüsü kazada hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden videoların sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta demir yolu şirketi Norfolk Southern'e ait kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu raydan çıkarak infilak etmişti.

Kaza sonrası etrafa yayılan kimyasallar çevre felaketine neden olmuş, havaya karışan yüksek miktarda zehirli maddeler nedeniyle bölge sakinleri tahliye edilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunurken, çevredeki toprağa ve su kaynaklarına kimyasalların karıştığı ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı şekilde temizleme taahhüdünde bulunmuştu.

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