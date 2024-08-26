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Dünya, Yapay zeka

ABD'de polisin raporlarında yapay zekadan yararlanması tepki çekti

ABD'nin Oklahoma eyaletinde görevli polis memurunun yapay zekadan yararlanarak hazırladığı tutanağın kendi yazdıklarına kıyasla daha hızlı ve akıcı olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı.

Sercan İrkin, Zeynep Katre Oran  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
ABD'de polisin raporlarında yapay zekadan yararlanması tepki çekti

Oklahoma City

Oklahoma'da polis memuru Matt Gilmore, K-9 köpeğiyle bir grup şüpheliyi ararken kaydedilen görüntüyü "Axon" isimli Amerikan firmasının geliştirdiği yapay zeka temelli konuşma botuna yükleyerek tutanak yazmasını istedi.

Yapay zekanın, başka bir polisin şüphelilerin kaçtığı arabanın renginden söz etmesi gibi hatırlamadığı detayları da belgeye eklediğini belirten Gilbert, "Benim yazabileceğimden çok daha iyi bir belgeydi ve içeriği tamamen doğruydu." ifadesini kullandı.

Axon'un üst düzey yöneticisi Rick Smith, bu teknolojiyi "devrim" olarak nitelendirerek, ürünün polisler arasında oldukça olumlu karşılandığını kaydetti.

Smith, konuşma botunu şirketin "en olumlu tepkiyi alan ürünü" olarak tanımlayarak, bu teknoloji sayesinde polislerin saha görevlerine daha fazla vakit ayırabileceklerini vurguladı.

Yapay zeka yardımıyla hazırlanan belgelerin güvenilirliği tartışma konusu

Polislerin genellikle 30 ila 45 dakikada yazdığı raporları 8 saniye gibi kısa bir sürede hazırlayan yapay zeka temelli sistem, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Hukuk uzmanı Andrew Ferguson, "yanlış bilgi üretme ve etnik kökenle ilgili hassasiyetleri göz önünde bulunduramama" ihtimali nedeniyle yapay zekayla oluşturulan tutanakların güvenilir olup olmadığını sorguladıklarını söyledi.

Oklahoma City'den toplum aktivisti Aurelius Francisco da bu belgelerin polisin işini kolaylaştıracağını ancak farklı etnik kökenlerden olanların hayatını zorlaştıracağını savundu.

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