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Dünya

ABD'de polis, sürücü koltuğunda oturan genci arabadan inmediği için vurdu

ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimatına uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı.

Mücahit Oktay   | 08.10.2022
ABD'de polis, sürücü koltuğunda oturan genci arabadan inmediği için vurdu

New York

San Antonio şehrinde gece yarısı yaşanan olayda polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi. Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.



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