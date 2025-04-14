Dolar
38.03
Euro
43.41
Altın
3,235.59
ETH/USDT
1,621.50
BTC/USDT
84,367.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Pensilvanya Valisi Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişi gözaltına alındı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sercan İrkin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
ABD'de Pensilvanya Valisi Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişi gözaltına alındı

İstanbul

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, yetkililer düzenlenen basın toplantısında Vali Shapiro'nun evindeki yangına ilişkin gelişmeleri aktardı.

Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, üzerinde "ev yapımı" yanıcı düzenekler bulunan 38 yaşındaki şüpheli Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Pensilvanya Bölge Savcısı Fran Chardo da Vali Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen Balmer'ın "cinayete teşebbüs, terörizm, ağırlaştırılmış kundaklama" gibi suçlarla yargılanacağını aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'nin açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Vali Shapiro ve ailesi bu saldırıda yaralanmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Vance, paylaşımında, olayın sorumlusunun bir an önce adalete teslim edilmesini umduğunu belirtti.

Vali Shapiro'nun evine saldırı

Harrisburg İtfaiye Bürosundan yapılan açıklamada, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinin kundaklandığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ancak Pensilvanya Eyalet Polisi, bunun bir kundaklama olduğunu belirtmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

Söndürülen yangında konutun ciddi zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangın esnasında Vali ve ailesinin konutta olduğu, kendilerinin zarar görmeden tahliye edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, farklı ajanslar arasında koordinasyonla soruşturmanın başlatıldığı, sorumlunun tespit edilmesine katkı sağlayacaklara 10 bin dolar ödül verileceği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor
Ağrı ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Benzer haberler

ABD'de Pensilvanya Valisi Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişi gözaltına alındı

ABD'de Pensilvanya Valisi Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişi gözaltına alındı

ABD'de Trump'a "suikast girişiminde bulunan" Routh'a karşı dava açılacak

Almanya'da 4 Türk'ün yaşamını yitirdiği kundaklama olayında emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusu

Beylikdüzü'nde "ruhsat bedeli için 6 milyon TL istendiği" iddiası şüpheli ifadesinde

Beylikdüzü'nde "ruhsat bedeli için 6 milyon TL istendiği" iddiası şüpheli ifadesinde
Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet