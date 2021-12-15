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Dünya

ABD'de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına yaklaşık 26 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinin 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin mağdurlara yaklaşık 26 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Nuri Aydın   | 15.12.2021
ABD'de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına yaklaşık 26 milyon dolar tazminat ödenecek

Ankara

Kent yetkililerince yapılan açıklamada, 2018'deki saldırılarının kurbanlarına ve saldırılar nedeniyle mağduriyet yaşayanlara tazminat ödenmesi kararının onaylandığı duyuruldu.

Bu kapsamda saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına birer milyon dolar, yaralanan kişilere ise 345 bin dolar ila 777 bin dolar arasında değişen rakamlarda tazminat verileceği kaydedildi.

Öte yandan, saldırı nedeniyle travma geçiren 19 kişiye de 22 bin 800 dolar ödeme yapılacağı ve toplam tazminat bedelinin yaklaşık 26 milyon dolar olduğu belirtildi.

Mağdurlar, daha önce de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada, Adalet Bakanlığıyla 127,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.


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