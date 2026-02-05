Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Dünya

ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

ABD yönetiminin, dünyanın önde gelen giyim ve ayakkabı şirketlerinden Nike hakkında, beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ankara

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Nike'tan 2018'e kadar uzanan şirket kayıtlarını istedi.

Talep edilen belgeler arasında, ırk ve etnik köken verilerinin kullanımı ile bu bilgilerin üst düzey yöneticilerin maaşlarında etkili olup olmadığına ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, Nike'ın 2024'te işten çıkarılma ihtimali değerlendirilen ya da işten çıkarılan tüm çalışanların kişisel bilgileri talep edildi.

EOCC, soruşturmanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın başkanlık yaptığı kar amacı gütmeyen America First Legal isimli kuruluşun 2024'te yaptığı şikayet üzerine, yaklaşık 13 ay önce başlatıldığını ifade etti.

Ancak mahkeme belgelerinde, "Nike'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin" yasa dışı istihdam uygulamaları iddialarına ilişkin soruşturmayı "geciktirdiği" ve "engellediği" belirtildi.

Şirketin, "beyaz çalışanlara, iş başvurusunda bulunanlara ve eğitim programına katılanlara karşı farklı muamele uyguladığı" iddiaları inceleniyor.

Nike yönetimi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "adil ve yasal istihdam uygulamalarına bağlı olduğunu" belirterek soruşturmayı "şaşırtıcı ve olağan dışı" olarak nitelendirdi.

Şirketin ayrımcılığa karşı tüm yasalara uyduğu vurgulanan açıklamada, "Programlarımızın ve uygulamalarımızın bu yükümlülüklerle uyumlu olduğuna inanıyoruz ve bu konuları ciddiye alıyoruz. EEOC ile işbirliği yapma çabalarımızı sürdüreceğiz ve dilekçeye yanıt vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

