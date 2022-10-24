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Dünya

ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Islam Doğru   | 24.10.2022
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

New York

Şehrin Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda bir kadın ve kız olmak üzere 2 kişinin öldüğünü belirtti.

Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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