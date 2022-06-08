Dolar
17.11
Euro
18.37
Altın
1,856.70
ETH/USDT
1,791.70
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Balgat mevkiinden yayındayız Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya Yıldız Kavşağı’ndan yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Teksas'ta 21 kişinin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk davayı açtı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk dava için mahkemeye başvurdu.

Islam Doğru   | 08.06.2022
Teksas'ta 21 kişinin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk davayı açtı

New York

Saldırıda yaralanan 4 öğrencinin ailesi, avukatları aracılığıyla, saldırganın silahı nasıl edindiği ve okula nasıl girdiğinin cevaplanması için Teksas bölge mahkemesine dava açtı.

Davayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu ilk dava, kanıt bulmamıza ve gerekirse davaya başka tarafları eklememize izin verecek. Keşif süreci okul sistemi, kolluk kuvvetleri, sosyal medya ile silah ve mühimmat üreticilerine odaklanacak." ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, davacıların saldırıyla fiziksel yaralanmalara ve zihinsel travmaya maruz kaldığına işaret edilerek, ailelerin 100 milyon dolar tazminat istediği kaydedildi.

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfta 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle suçlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

Teksas'ta 21 kişinin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk davayı açtı

Teksas'ta 21 kişinin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk davayı açtı

Teksas'taki okul saldırısında yaralı kurtulan öğretmen, polisi "korkaklıkla" suçladı

ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor

Teksas'ta 19 çocuğu öldüren saldırgan öncesinde sosyal medyadan uyarı yapmış

Teksas'ta 19 çocuğu öldüren saldırgan öncesinde sosyal medyadan uyarı yapmış
Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada

Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
Teksas'taki okul saldırısında ölen 19 çocuk aynı sınıftan

Teksas'taki okul saldırısında ölen 19 çocuk aynı sınıftan