Dolar
18.64
Euro
18.27
Altın
1,633.66
ETH/USDT
1,516.90
BTC/USDT
20,140.00
BIST 100
4,071.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren Nikolas Cruz, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mücahit Oktay   | 03.11.2022
ABD'de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı

New York

Parkland'daki okula 4 yıl önce düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk 17 kişiyi katleden Cruz hakkında, jürinin oy birliğiyle ölüm cezasını önerememesi üzerine final duruşmasından ömür boyu hapis kararı çıktı.

Yargıç Elizabeth Scherer, 24 yaşındaki Nikolas Cruz'un suçunu kabul ettiği 17 cinayetin her biri için şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıklayarak davayı sonuçlandırdı.

Yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, 13 Ekim’de, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istemişti.

12 kişilik jüri heyetinden 3 kişi, Cruz’un akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde görüş belirterek idam cezasına karşı çıkmıştı.

17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.

Olay

Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesine 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci 17 kişiyi öldürmüş, 17 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, daha sonra mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.

Cruz davası, "ABD’de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçmiş, 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: SMA ile alakalı çok ciddi bir duygu sömürüsü, umut sömürüsü var
Erdoğan ve Aliyev, Soçi'de yapılan Azerbaycan-Rusya-Ermenistan zirvesini müzakere etti
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden kazasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Darbe girişimine ilişkin eski Başyaver Yazıcı ile üs komutanı Avcı'ya verilen ceza onandı

Benzer haberler

ABD'de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı

ABD'de 17 kişiyi katleden okul saldırganı Cruz, ömür boyu hapis cezası aldı

ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet