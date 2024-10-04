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Dünya

ABD'de liman işçilerinin grevi geçici anlaşmaya varılmasıyla sonlandı

ABD'nin doğusunda ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin grevi, sendika ile işverenlerin ücretler konusunda geçici anlaşmaya varmasıyla üçüncü günde son buldu.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
ABD'de liman işçilerinin grevi geçici anlaşmaya varılmasıyla sonlandı

Washington

Ülkenin doğu yakasındaki limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile işverenleri temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) tarafından yapılan ortak açıklamada, ücretler konusunda geçici bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeye ilişkin müzakerelere zaman tanımak amacıyla tarafların mevcut sözleşmeyi 15 Ocak 2025'e kadar uzatmayı ve çözülmemiş konuları müzakere etmek üzere pazarlık masasına dönmeyi kabul ettiği kaydedilen açıklamada, sözleşme kapsamındaki tüm çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, geçici anlaşmanın 6 yıl boyunca yaklaşık yüzde 61,5 oranında ücret artışına yönelik olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülkenin doğusu ve güneyindeki limanlarında operasyonların yeniden başlaması için bir araya gelen ILA ve USMX'i tebrik etti.

Biden, "Bugün rekor ücret ve kolektif pazarlık sürecinin uzatılması konusunda varılan geçici anlaşma, güçlü bir sözleşmeye doğru kritik bir ilerlemeyi temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevi

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle salı günü greve başlamıştı.

İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler ise bu oranı yüzde 50'de tutmuştu.

Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limana yansıyan grev, sevkiyatları olumsuz etkilemişti.

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