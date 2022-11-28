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Dünya

ABD'de küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 28.11.2022
ABD'de küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

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