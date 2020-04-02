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Dünya, Koronavirüs

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

İslam Doğru   | 02.04.2020
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

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