Dolar
43.03
Euro
50.29
Altın
4,497.24
ETH/USDT
3,277.80
BTC/USDT
93,339.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fitch: ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerindeki etkisi sınırlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Fitch: ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerindeki etkisi sınırlı

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ülkede petrol üretiminin büyümesini destekleyebileceği ve sektörde yabancı katılımın artmasını sağlayacak politika değişikliklerine yol açması durumunda, Amerikan arama ve üretim şirketlerine fayda sağlayabileceği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anlamlı kazançlar elde etmek için büyük yatırımlar ve zamanın gerekeceği belirtilen açıklamada, halihazırda arz fazlası olan küresel pazarda yatırım teşviklerinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğuna işaret edilerek, Kanada ham petrol ihracatının, Venezuela'nın ham petrol arzının hızla artması gibi düşük olasılıklı bir durumda fiyat baskısıyla karşılaşabileceği ancak Kanadalı üreticilerin önemli bir esneklik payına sahip olması nedeniyle bunun kredi notları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı belirtildi.

Amerikan rafinerilerinin özellikle yüksek karmaşıklık düzeyine sahip olanların, bu durumdan muhtemelen fayda sağlayacağı vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin şirketlere ülkenin geniş rezervlerine erişim ve altyapının yeniden inşasına yatırım yapma fırsatları sunarak gelecekteki üretim kapasitesini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bunun uzun vadede ham madde maliyetlerini düşürebileceği ve rafinerilerin kar marjlarını iyileştirebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı
Bakan Güler: Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fitch: ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerindeki etkisi sınırlı

Fitch: ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerindeki etkisi sınırlı

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü

ABD: Paris'teki müzakerelerde Ukrayna barış planı konusunda "önemli ilerleme" kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet