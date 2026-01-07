WP: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinde yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendiriyor
ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuelalı ve Kübalı güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de arasında bulunduğu yaklaşık 75 kişinin öldürüldüğünü değerlendirdiği öne sürüldü.
Ankara/Bolivar
Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin iddialarda bulundu.
ABD hükümetinin, söz konusu askeri müdahalede yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendirdiğini öne süren yetkililer, bu kişiler arasında Venezuela ve Küba'dan güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de olduğuna işaret etti.
Bir yetkili müdahalede 67 kişinin öldürüldüğünü iddia ederken, diğer yetkili ise 75 ila 80 kişinin öldüğü değerlendirmesini paylaştı.
7 ABD askeri yaralandı
Fox News'a konuşan kaynaklar ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasıyla sonuçlanan askeri müdahalede 7 ABD askerinin yaralandığını aktardı.
Yetkililer 5 askerin göreve döndüğü bilgisini paylaşırken, 2 askerin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Venezuela, ABD'nin askeri müdahalesi sonucu ölen askerler için 7 günlük yas ilan etti
Öte yandan, Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.
ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:
"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."
ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.