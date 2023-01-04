ABD'de kazada yaralanan ünlü aktör Renner, fotoğraf paylaşarak hayranlarına teşekkür etti
ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralanan ünlü aktör Jeremy Lee Renner, ameliyat sonrası hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarına teşekkür etti.
New York
Nevada'da bir hastanede tedavisi devam eden Hollywood yıldızı Renner, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Renner, mesajında, "Nazik sözleriniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
"Hawkeye" dizisinin başrol oyunsu Renner'in teşekkür paylaşımı saatler içinde 5 milyondan fazla beğeni alırken, binlerce yorum yapıldı.
Renner'a geçmiş olsun dileğinde bulunanlar arasında Orlondo Bloom, Chriss Pratt, Ashley Benson, Penelope Cruz ve Jimmy Fallon gibi oyuncu, sanatçı ve komedyen isimler de yer aldı.
Oyuncunun reklamcısı Samantha Mast dün akşam yaptığı açıklamada, "Jeremy olumlu ilerleme kaydediyor ve uyanık vaziyette. Yoğun bakımda durumu kritik ama stabil." ifadelerine yer vermişti.
Washoe İlçe Şerifi Darin Balaam, 51 yaşındaki oyuncunun, sürücü koltuğunda olmadığı bir anda kar aracının kaymaya başladığını görerek müdahale etmeye çalıştığını ve kar küreme aracının altında kalarak yaralandığını, kaza sonrası helikopterle Nevada'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
California doğumlu 51 yaşındaki aktör, "Düzenbaz", "Görevimiz Tehlike" ve "Geliş" gibi Türk seyircisinin de yakından takip ettiği birçok filmde rol almış, "Ölümcül Tuzak" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2009 yılında Oscar'a aday gösterilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.