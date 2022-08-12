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Dünya

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 12.08.2022
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

Aralık 2021'den bu yana ilk kez düşen ithalat fiyat endeksi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı. İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,8 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 3,3'lük azaldı.

Beklentilerin oldukça üzerinde azalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,1 azalması tahmin ediliyordu.

Son 7 ayda ilk kez düşüş kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,1 yükseldi.

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